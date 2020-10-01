BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.

Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

TÜRKİYE'NİN ŞAH-MAT HAMLESİ

2011'de yavru vatan KKTC ile anlaşmasının ardından 2019'da Libya ile imzaların atılması hukuken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni kıta sahanlığı ve MEB sınırlarının çizilmesini teminat altına alması anlamına geliyor.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Türkiye bölgedeki yoğun sondaj ve arama faaliyetleri sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında 27 Kasım 2019’da Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı imzalamıştı.

İSRAİL YUNANISTAN KORİDORU ULUSLARARASI ANLAŞMA İLE KAPANDI

Türkiye ve Libya arasında deniz sınırı anlaşmasını tesciliyle İsrail-Yunanistan koridoru ile kapanmış oldu. Buna göre İsrail Türkiye’den onay almadan Avrupa’ya gaz ihraç edemeyecek.