Boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
Çocuğunu görme bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşi Beyza Ş.’nin evine giden B.Ş., kadını banyoya kilitleyerek rehin aldı. Polis ekipleri, kapıyı kırarak şahsı etkisiz hale getirdi.
TÜRKİYE 14.04.2022, 18:46
Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi 2695 Sokak’ta çocuğunu görme gerekçesi ile boşanma aşamasındaki eşi Beyza Ş.'nin evine giden B.Ş., evin dış kapısını kilitleyip kadını banyoya kapattı.
Tehditler savuran B.Ş.’yi duyan komşular, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Ekipler sevk edildi
İHA’nın haberine göre, olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İkna çalışmaları başarısız olunca, polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Polislerin müdahalesi ile B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Kadın kurtarıldı, saldırgan gözaltına alındı
Kurtarılan Beyza Ş., apartmandan çıkarken sorulara cevap vermedi.
Gözaltına alınan B.Ş. ise işlemleri yapılmak üzere Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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