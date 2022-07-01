Boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

38 yaşındaki Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den (41) ayrılma kararı aldı.

Erdem, Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı.

Bugün görülecek duruşma için Ankara'ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesiyle yaşadığı Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki evine uğradı.

Tartışma sonrası silahına davrandı

Apartmanın garaj girişinde bekleyen Erdem, dışarı çıkan eşi ve onun kardeşi İbrahim Gökekin (34) ile tartışmaya başladı.

Erdem, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşine ve kayınbiraderine ateş etti.

İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Erdem ise otomobiline binerek uzaklaştı.

Seyir halindeyken kafasına sıktı

Tunç Erdem, yaklaşık 1 kilometre sonra seyir halindeyken aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Tunç Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz kadın da hayatını kaybetti

Tülay Erdem ile kardeşi İbrahim Gökekin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tülay Erdem, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.