BOTAŞ: Sanayi tesislerindeki kısıtlama sona eriyor
Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıtlaması yarın 08.00 itibarıyla sonlandırılacak.
TÜRKİYE 07.02.2022, 15:27
BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan kısıntının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.
BOTAŞ'ın sosyal medya hesa yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır.
Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz.
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