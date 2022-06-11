“Bu hikâyenin kahramanı sensin!”

Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ta Da Düzenlenen Teşkilat Akademisi’nin Amacı, Motivasyonu, İnancı, Özgüveni Ve Aidiyeti Yüksek Teşkilat Mensupları Yetiştirmek Ve Teşkilat Mensuplarının Yetenek Ve Kapasitelerini Daha Da Arttırmaktır.

7 Bölge Ve 81 İlde Uygulanmakta Olan Teşkilat Akademisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ve Onikişubat İlçelerinde De Birbirinden Değerli İsimlerin Konuşmacı Olarak Katılımıyla Gerçekleşti.

Necip Fazıl Kısakürek Ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Programlar Sonunda Bir Açıklamada Bulunan Ak Parti Onikişubat Ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanları Mücahit Kara Ve Şahin Avşaroğlu İnandıkları Yolda Azim Ve Kararla Yürümeye Devam Ettiklerini İfade Etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Çok Büyük Ve Köklü Bir Teşkilata Sahip Olduklarını Dile Getirerek Hedefler Doğrultusunda Emin Adımlarla Yüründüğünün Altını Çizdi.