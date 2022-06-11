“Bu hikâyenin kahramanı sensin!”
Ak Parti Ar-Ge Ve Eğitim Başkanlığı’nın Eğitim Faaliyetleri Kapsamında, İl-İlçe Yönetimleri, Mahalle Yönetimleri Ve Sandık Temsilcilerini Kapsayan Eğitim Programları Devam Ediyor.
Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ta Da Düzenlenen Teşkilat Akademisi’nin Amacı, Motivasyonu, İnancı, Özgüveni Ve Aidiyeti Yüksek Teşkilat Mensupları Yetiştirmek Ve Teşkilat Mensuplarının Yetenek Ve Kapasitelerini Daha Da Arttırmaktır.
7 Bölge Ve 81 İlde Uygulanmakta Olan Teşkilat Akademisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ve Onikişubat İlçelerinde De Birbirinden Değerli İsimlerin Konuşmacı Olarak Katılımıyla Gerçekleşti.
Necip Fazıl Kısakürek Ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Programlar Sonunda Bir Açıklamada Bulunan Ak Parti Onikişubat Ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanları Mücahit Kara Ve Şahin Avşaroğlu İnandıkları Yolda Azim Ve Kararla Yürümeye Devam Ettiklerini İfade Etti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Çok Büyük Ve Köklü Bir Teşkilata Sahip Olduklarını Dile Getirerek Hedefler Doğrultusunda Emin Adımlarla Yüründüğünün Altını Çizdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31