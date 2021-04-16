Bunun adı minibüsçü terörü! Yolcular dışarı sarktı!
Başakşehir’de yolcu taşıyan bir minibüs, korona virüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık şekilde bir yolcuların dışarı sarkarak ilerlediği minibüsteki tehlikeli anlar ise kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 16.04.2021, 13:05 16.04.2021, 13:26
Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İkitelli yan yolda yaşandı. Korona virüs önlemlerine aldırış etmeyen minibüs şoförü, kapasitenin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık bir şekilde yolunda devam eden minibüsteki yolcular, adeta aşağı sarktı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapasitenin üzerinde yolcu aldığı ve kapısının açık bir şekilde yoluna devam ettiği görüldü.
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