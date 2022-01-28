Bursa'da kardan yaptıkları tankın adını TOGG koydular
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çay bahçesi işletmecisi Mehmet Udun, yeğeni Serdar Udun ve çalışanlarıyla kardan tank yaptı.
TÜRKİYE 28.01.2022, 21:05
Türkiye haftayı aşırı kar yağışı ile geçirdi.
Bursa da bu yağışı alan şehirlerden biri oldu.
KARDAN TANK YAPTILAR
Yoğun kar yağışının ardından, bir işletmenin çalışanları eğlenmek amacıyla kardan tank yapmaya karar verdi. Yaklaşık 6 saatlik çalışma ile dev bir tank oluşturuldu.
TANKA TOGG İSMİNİ VERDİ
Çay bahçesinin yanındaki bungalov evlerde kalan, Gemlik'teki TOGG tesislerinde görevli mühendislerin de çok beğendiği tanka TOGG ismi verildi.
Birçok ilçe sakini de kardan tankla fotoğraf çektirdi.
İşletme sahibi Mehmet Udun, "Arkadaşlar ve yeğenlerimizle beraber yıllardır bir tank yapmayı düşünüyorduk. Gemlik’teki TOGG fabrikasında çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onlardan esinlenerek ismini TOGG koyalım dedik. Arabamız olduğu gibi bir de tankımız olsun istedik." dedi.
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