Bursa'da genç kızı takip eden Afgan'a gözaltı
Yolda yürüyen 19 yaşındaki genci evinin kapısına kadar takip eden Afganistan uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
TÜRKİYE 25.11.2021, 14:42 25.11.2021, 19:37
Bursa'da yaşayan M.Ş.G. isimli genç kız, iş çıkışı Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki evine giderken tanımadığı bir kişi tarafından takip edilmeye başlandı.
EVİNE KADAR ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.
KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D.'yi zeytinlikte yakaladı.
AFGANİSTANLI ÇIKTI: SINIR DIŞI EDİLECEK
Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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