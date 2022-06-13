Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den önemli açıklamalar!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Konya'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE 13.06.2022, 16:20 13.06.2022, 17:31
Destici Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini belirtti.
"Bölgede ABD, terör örgütü PKK ve onun uzantısı PYD üzerinden bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Türkiye, bugüne kadar gerçekleştirdiği harekatlarla buna müsaade etmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Amerika'nın bunu bilmesi gerekir." dedi.
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