Çavuşoğlu'ndan Rum kesimine tepki: Ateşle oynamasınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, açıklamalarının satır başları şöyle;

Herkesin kenti kıta sahanlığı var, kara suları var. Bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son bir yılda Yunanistan’ın ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu tabii hiçbirisinde başarılı olamadılar. Bazen üçüncü ülkelerin gemilerini getirmeye çalışıyorlar. Bunlar şunu gösteriyor, burada hakça paylaşımdan yana olmayan ülkeler, Türkiye'yi dışlayıcı Türkiye'nin haklarını yok sayan Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan adımlar attılar.

Rum kesiminin yeni Dışişleri Bakanının da, bu projenin başından beri ekonomik olmadığını söylemesi önemli. Hatta bu projenin Kıbrıs'ta hakça paylaşım konusunda ya da Kıbrıs'ta çözüm noktasında da negatif rolünün olduğunu söyledi basından izlediğimiz kadarıyla. Bu tespit de çok önemli. Gerçekten de Rum Kesimi bu proje ve diğer girişimlere güvenerek hidrokarbon konusunda Kıbıs Türklerinin üç defa teklifi olmasına rağmen hakça paylaşıma yanaşmadı tıpkı Yunanistan'ın da yanaşmadığı gibi.

"En ekonomik güzergah Tükiye"

Maksimalist talepler, fakat bunlar sahaya inince gerçekleşle örtüşmüyor ve yerini de bulmuyor bulamıyor. Şimdi, güzergah olarak bir bu bölgedeki enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara özellikle Avrupa piyasalarına ulaşabilmesi için en ekonomik güzergah Tükiye. Türkiye üzerinden geçmesi lazım Türkiye böyle bir iş birliğine hiç bir zaman hayır demedi evet dedi. Ortamın en gergin olduğu dönemde bile sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliğine, tüm Akdeniz ülkelerini ve orada enerji şirketi bulunan ülkeleri de davet ederek bir konferans düzenleyelim teklifinin amacı da bu.