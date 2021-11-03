Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a destek

Ünlü komedyan Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Talk Show'un duayen isimlerinden Rüstem Batum'un YouTube'da yayınladığı Rüstem Batum Sohbetleri adlı programına katıldı.

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle tutuklu olan Osman Kavala ile terör örgütü PKK propagandası yapan Selahattin Demirtaş ile ilgili fikirlerini de söyledi.

"GİZEMLİ BİR SUÇU VARMIŞ GİBİ..."

Cem Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini belirterek "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz." dedi.

"ÇOK TRAJİK"

'Vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğu" sorusuna da cevap veren Yılmaz, "Bu, 'Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik. Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi." yanıtını verdi.