CHP'de partiler arası bayramlaşma yapıldı!
Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı.
TÜRKİYE 01.08.2020, 16:48
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti AK Parti,MHP, DSP, HDP ve Vatan Partisi heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaştı.
CHP Genel Merkezinde, düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, ilk olarak AK Parti ile görüşme gerçekleşti
AK Parti'nin ardından MHP heyetiyle videokonferans yoluyla görüşme yapıldı.
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