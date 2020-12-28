CHP sözcüsü gündemi değerlendirdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çin’den gelecek aşıların planlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi

TÜRKİYE 28.12.2020, 17:32
CHP sözcüsü gündemi değerlendirdi

“Pek çok ülkede aşılama başladı. Aşılamada kaybettiğimiz her bir dakika zarar hanemize yazılıyor. Gelecek aşıların adaletli bir şekilde, en kırılgan gruplardan başlanarak planlı programlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Aşıda torpil tam bir felaket olur.”

Öztrak 2825 lira olarak açıklanan asgari ücreti de değerlendirdi

“Neredeyse herkes asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret pazarlıkları bugün sonuçlandı. CHP olarak biz asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve asgari ücret net en az 3100 lira olmalı dedik. Asgari ücret 2825 lira olarak açıklandı bu rakam ülkenin şartlarına uygun değildir, Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücret.”

#CHP #Faik Öztrak #ASGARİ ÜCRET
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