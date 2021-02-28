Çiğ köfte acılı diye çalışanı darp etti!

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti.

TÜRKİYE 28.02.2021, 20:49
Çiğ köfte acılı diye çalışanı darp etti!

Afyonkarahisar'ın merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi.

Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı.

Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini, söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

ÇALIŞANI YUMRUKLADI

G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi.

Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı.

Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK"

İşletme Müdürü Turgut Tosun, "Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.

#çiğ köfte #acılı #Çalışan #Darp
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