Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi
Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir
TÜRKİYE 27.12.2020, 20:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in başkenti Pekin'de acil durum ilan edilmesiyle gümrük işlemlerine ara verildiğini belirterek "Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" dedi.
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