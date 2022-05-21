Cinayet zanlısı polisle çatıştı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Basra Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Polis ekipleri, içerisinde cinayet şüphelisi olan C.F.'nin bulunduğu otomobili kovalamaya başladı.

Çatışmaya girdi vurularak etkisiz hale getirildi

Bir süre sonra sıkıştırılan şüpheli polis ekipleriyle çatışmaya girdi. Polislere ateş eden C.F. karşılık ateşiyle bacağından vuruldu. Yaralanan şahıs, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil içerisinde bulunan diğer 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobil içerisinde 2 adet tabanca bulunurken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.