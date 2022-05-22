Cinnet getiren kadın, kızını bıçakla öldürdü
Çerkezköy ilçesinde kendinden geçen 25 yaşındaki vahşi anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
Tekirdağ, kan dondurucu bir vahşete şahit oldu.
Çerkezköy ilçesindeki apartmanda cinnet getiren 25 yaşındaki Sevda. K., 6 yaşındaki işitme engelli kızına saldırdı.
Eşi Ayhan K.'nın evde bulunmadığı tespit edilirken, kadının psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.
Küçük kızını bıçakla öldürdü
Minik E.K.'ya defalarca bıçak saplayan vahşi anne, ölümüne neden oldu.
Cinayeti komşusuna itiraf etti
Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın olay anında hayatını kaybettiğini belirledi.
Minik beden otopsiye gönderildi
Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
'Pişmanım' dedi
Gözaltına alınan Sevda K.'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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