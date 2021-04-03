Çıplak ayaklarla polise sığındı, Kadın şiddeti durmak bilmiyor!
Eşinden şiddet gören bir kadın, can havliyle evinden çıplak ayakla kaçtı. Evinden 2 km uzaklıktaki polis merkezine gelen talihsiz kadın, perişan halde polisten yardım istedi.
TÜRKİYE 03.04.2021, 16:51 03.04.2021, 16:54
Çorum'un Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin yanına çıplak ayakla koşarak bir kadın geldi.
POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
Eşinin, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor.
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