Cipten kopan tekerleği esnaf durdurdu

Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi D-100 karayolu üzerindeki iş yerinde, yüksek gürültü duyuldu.

İş yerinde bulunan Osman Arduç, ses sonrası araçtan kopan tekerleğin kendisine doğru geldiğini gördü.

Cip tekerleksiz ilerledi

Kendini hemen dışarı atan Arduç, iş yerinin vitrin camına doğru gelen tekerleğe müdahalede bulunarak durdurdu. Cip ise sol arka tekerleksiz bir süre ilerledi

"İçeride büyük hasara yol açabilirdi"

Osman Arduç, "Büyük gürültü duydum. Kaza olduğunu sandım. Tekerleğin dönerek vitrine geldiğini görünce koşup müdahale ederek devrilmesini sağladım. Aksi halde işyerinde ben veya müşterilerime çarpabilir, içeride büyük hasara yol açabilirdi" dedi.







