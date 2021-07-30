Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Mustafa Ş., tartıştığı çocukluk arkadaşı 25 yaşındaki Doğukan Kahraman'ı tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

TÜRKİYE 30.07.2021, 12:41
Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü

Dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mustafa Ş. ile çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇIKARIP SIRTINDAN VURDU

Kavga sırasında Mustafa Ş., belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu. Şüpheli kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Kahraman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Mustafa Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

#çocukluk arkadaşı #Manisa #Soma #AksuTV #aksutvaksutv haber
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