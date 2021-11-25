Çok konuşarak, bakkalın kasasında duran küçük çocuğu dolandırdı

Olay, Çırpıcı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Resul Çınar Çelik ailesi dışarıdayken kısa süreliğine bakkal dükkanının kasasına geçti. O sırada genç bir kadın bakkaldan içeri girdi. Çocuktan 4 paket sigara isteyen şüpheli kadın, sürekli konuşarak çocuğun kafasını karıştırdı. 300 TL ve 4 paket sigarayı alan kadın, bakkaldan çıkmak isterken çocuk durumdan şüphelendi. Çocuğa 100 TL veren kadın olay yerinden uzaklaştı.

Bakkala giren yabancı uyruklu kişiyi de oyaladı

Şüpheli kadın kasada duran çocuğu oyalarken bakkal dükkanına yabancı uyruklu bir kişi de girdi. Yabancı uyruklu kişinin durumu anlamasını istemeyen şüpheli kadın, aldığı suyu dışarı taşımasını istedi. Adam suyu dışarı taşırken şüpheli kadın da hırsızlığı gerçekleştirdi.

Çocuk gözyaşlarına boğuldu

Kadının dışarı çıkmasıyla olaydan şüphelenen çocuk peşinden gitti ama yetişemedi. Olayın hemen ardından annesi Berivan Çelik bakkal dükkanına geldi. Olayı annesi anlatan 9 yaşındaki Resul Çınar Çelik gözyaşlarına boğuldu. Bakkal dükkanının sahibi aile, kadının bulunmasını istiyor.