Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kırsal alanda çukura düşen ineği itfaiye kurtardı. Sağ salim kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

TÜRKİYE 17.10.2021, 17:53
Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Gülbayır köyünde ineklerini otlatan Kazım Bozkurt, hayvanlarından birinin kaybolduğunu fark etti.

İneğini aramaya başlayan Bozkurt, hayvanının bir çukura düştüğünü gördü. Bunun üzerine Niksar Belediyesini arayarak yardım istedi.

İtfaiye kurtardı

Kısa sürede belediyeye bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gelerek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erleri çukura inerek ineği halatla bağladı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla kuyudaki inek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağ salim kurtarılan inek sahibine teslim edildi. 

#Tokat #İtfaiye #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 7 8
16. İstanbulspor 7 7
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. West Ham 8 14
7. Everton 8 14
8. Brentford 8 12
9. Wolverhampton 8 12
10. Tottenham 7 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Rayo Vallecano 9 16
6. Osasuna 8 14
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2