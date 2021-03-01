Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme dönemi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN ALINAN YENİ KARARLAR

Koronavirüs ülkemizi etkilemeye başlayalı ve ilk mücadele kararlarını alalı yaklaşık bir yıl geçti. Bilindiği gibi 18 Mart 2020'de bilim insanlarımız, iş dünyamız ve ilgili tüm kesimlerle yaptığımız toplantının ardından ortak akıl ve karar ürünü olarak ortaya çıkan kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık.

Süreç içinde aldığımız tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için ilave destek paketleri oluşturduk. Elbette salgın nedeniyle işi bozulan, geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz.

Kimi ülkelerde sağlık hizmetlerindeki eksik sebebiyle ortaya çıkan kaos ikliminin Türkiye'de oluşmasına izin vermedik. Bugün 9 milyon aşılamayla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını aşılayan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR

Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok riskli illerde ise sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Restoran, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler.

Kamunun çalışma saatleri tüm illerde normale dönecek.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı, yüksek ve çok riskli illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

Nikah gibi merasimler düşük ve orta riskli illerde 100, yüksek ve çok yüksek riskli illerde 50 kişiyle sınırlı olarak yapılacak.

28 ŞUBAT POSTMODERN DARBESİ

28 Şubat hadisesi bir darbe hareketidir. Ülkemize ekonomiden siyasete geniş bir yelpazede ağır faturası olmuştur. 28 Şubat'ta binlerce insanımız siyasi görüşlerinden dolayı hukuksuzluğa ve zulme maruz kalmıştır. Tarih her türlü baskıya rağmen iradesine sahip çıkanlara vesayete selam duranları unutmadı, unutmayacaktır.

Türkiye'yi hak ettiği demokratik ve ekonomik gelişmişlik seviyesine ulaştırmak için pek çok antidemokratik uygulamayı kaldırdık. Milletimizle sırt sırta vererek meydanı Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenlere bırakmayacağımızı gösterdik.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Yarın İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu eylem planında 9 başlık altında yüzlerce faaliyet yer alıyor. Yeni anayasa teklifimiz İnsan Hakları Eylem Planı'nın çatısını oluşturuyor.

Bugüne kadar milletimize ait yeni ve sivil anayasa hayalimize ulaşamadık. İnşallah bu defa bunu başaracağız. Hazırlık çalışmalarımıza şimdiden başladık.

Korkularla, ideolojik at gözlükleriyle hareket edersek ne tarih ne de millet bizi affeder. Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Milletimizi en kuşatıcı anayasaya kavuşturalım.

EKONOMİDE BÜYÜME RAKAMLARI

Bugün yüzde 1,8 olarak açıklanan büyüme oranımız izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneğidir. Türkiye büyürken İngiltere yüzde 9,9 oranında, Hindistan yüzde 8 oranında, Almanya yüzde 4,9 oranında ve Amerika yüzde 3,5 oranında küçüldü. Aynı şekilde 2021 yılına iyi bir başlangıç yapan ihracatımız Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.

Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz.

Bizim için asıl önemli olan büyümenin toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve istihdam oluşmasıdır.

Üçüncü ayına girdiğimiz 2021'i salgınla mücadelenin kazanıldığı ve büyüme dönemine girildiği yıl olarak görüyoruz. Türkiye salgın sonrası dönemin yükselen yıldızı olacaktır.

2021 bütçe açığı hedefimizi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirdik. Mali disiplinden taviz vermemeye devam edeceğiz.

AVRUPA'DA IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI

Hemen her gün Avrupa'da yaşayan ırkçı, faşist saldırının haberini alıyoruz. Protesto kılıfı altında Kur'an'ı yakmalar, mescitlerimizin kapılarına domuz başı bırakmalar, Müslümanlara ait iş yerlerini, dernekleri işlemeler artık sıradan vakalar haline geldi.

Her ne kadar Avrupalı yöneticiler yüzleşmekten kaçsa da istatistikler tehdidin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır.

Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.

Sırf kimliklerinden dolayı 8'i Türk 10 yabancıyı katleden NSU örgütü hak ettiği cezayı almadı.

Erdoğan, "Gerektiğinde canı pahasına iradesine sahip çıkma kararlılığını gösteren milletimiz, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların yaşanmasına müsaade etmeyecektir. Siyaset kurumunun en önemli sorumluluklarından birinin Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.