Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu.
TÜRKİYE 05.12.2021, 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 3 saat kaldı.
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