Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantı sonrası önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dünya ve ülkemiz için oldukça zor geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021'i, büyük şahlanış yılı olması gayreti içindeyiz. Bu amaçla, salgınla mücadelemize ve diğer yandan yatırımlarımıza hız verdik. Mesela yılın 2. günü Fırat Nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü ve bağlantı yolunu hizmete açtık.

TÜRKSAT 5A UYDUMUZU YOLCU ETTİK

TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor. Bu amaçla ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık. Geniş bir kullanım alanına sahip Uzak ve Teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

"GEÇTIĞİMİZ YIL 169,5 MILYAR DOLAR GİBİ TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İHRACAT REKORU KIRDIK"

Türkiye'de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik. Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekoru kıran iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Genç iş Adamları Konferasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapıp, yeni yılın yapılacaklarını konuştuk.

"ELAZIĞ'DA İNŞA ETTİĞİMİZ 20 BİN KONUTUN KALANINI DA YAZA KADAR BİTİRECEĞIZ"

Silvan projesi, GAP'ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak'ta Elazığ'a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ'da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaza kadar bitireceğiz. Bu tür projelerde sadece konut yapmıyoruz. Okulu, camisi, çarşısı ve yeşil alanlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

HUKUKİ VE EKONOMİK REFORM PAKETLERİNDE SON DURUM

Reform dediğimiz değişim gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Bizim görevimiz, milletimizin değişen şartlarına ve beklentilerine göre yeni reform süreci oluşturmaktır. Geçmişte bırakınız dünya ile rekabet etmeyi, kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılamayacak bir ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünküler bir olabilir mi? Avrupa'dan ABD'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar köklü siyasi ekonomik çalkantılar yaşanırken, Türkiye'nin olduğu yerde çakılı kalması düşünülemez. İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz bu amaçla her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin detaylı analizi dışında birçok kurumla görüşmeler yapıldı. Her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Bu taslakları kendi içimizdeki kurumlarla ve ittifakımızla nihai aşamaya getireceğiz.

TÜRKİYE'NiN TEKRAR YENİ BİR ANAYASAYI TARTIŞMASININ VAKTİ GELMİŞTİR

Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.

"SALGIN NEDENİYLE EKONOMİK KÜÇÜLME KAÇINILMAZ OLDU"

Salgın nedeniyle ekonomik küçülme kaçınılmaz oldu. Bu da işsizliğin artması demek. Salgın süresince Türkiye'nin direnci kırılmadığı gibi tam tersine önüne yeni fırsatlar çıktı. Türkiye, yardımseverliğini tüm dünyaya yeniden gösterdi. Aşı ve ilaç geliştirmeye kendini adayan bilim insanlarımızın tutkusu, öğretmenlerimizin çabaları tamamladı. Hafızalarınız tazelemek adına verdiğimiz desteklerin bazılarını söylemek istiyorum. 650 bin emeklimizi kapsayan en düşük emekli maaş ödemesini bin liradan 1500 liraya yükselttik. Bay Kemal, danışıklı dövüşle öyle çöp konteynırından aldatmak üzere vatandaşlarımızı "aç açık sefil" gibi spekülasyonlarla milletimizi aldatamayacaksın. Sen böyle söyledikçe, bak partin parçalanmaya başladı. Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği vermeye başladık. Sosyal koruma kapsamı kapsamında verilen hibe desteği rakamı, 49 milyar liraya geçti. Diğer SGK ve İŞKUR destekleriyle bu rakam 71 milyar liraya ulaştı.

"TÜM SIKINTILARA RAĞMEN 169,5'LUK BİR İHRACAT RAKAMIYLA KAPATARAK HEDEFI AŞTIK"

Son yapılan analizler G20 ülkeleri içinde pozitif ivme ile kapatabilecek ülkelerin Çin ve Türkiye olduğunu gösteriyor. Amacımız yatırımların çoğalması, üretim kapasitemizin gelişmesidir. İhracat cephesinde de işler güzel gitti. Tüm sıkıntılara rağmen 169,5'luk bir ihracat rakamıyla kapatarak hedefi aştık. Mali disiplinin korunmasına özen göstererek, 2020 açığını %3,6 civarında tuttuk. Aynı anlayışla 2021 bütçe açığı hedefimizi de %3.5 olarak belirledik. Türk Lirası Dolar'a karşı %18, euro'ya karşı %16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi ivmeye sahip oldu. Vatandaşlarımız da tasarruflarında TL'ye döneme başladı. Son 3 aylık dönemde, gerçek kişiler 4 milyar dolara yakın döviz sattılar. Ülkemizin risk primi de düşüyor. Son 3 ayda, 16 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Ekonomi de sorunlu alanlarını biliyoruz. Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketicide oluşturduğu tahribatın farkındayız.

GIDADA FAHİŞ FİYAT

Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız.