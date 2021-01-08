Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
TÜRKİYE 08.01.2021, 09:26
Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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