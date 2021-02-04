Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bugün iki kritik görüşme gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NELER VAR

Saat 15.30'da başlayan görüşme 1 saat sürdü.

İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer aldı.

Yeni anayasa hazırlığı, Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum ve iç siyasetteki gelişmeler, tüm başlıkları ile enine boyuna görüşüldü.

Öte yandan, Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.