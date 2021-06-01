Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız." dedi.

TÜRKİYE 01.06.2021, 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Garibashvili ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Garibashvili'nin daha önce İçişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinde de bulunduğunu, Türkiye'yi yakından tanıyan bir lider olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliğinin açılışının 100'üncü, Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30'uncu yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Garibashvili ile iki ülke arasındaki konuları ikili anlamda ele alma fırsatı bulduklarını, daha sonra da heyetler arası değerlendirmelerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye, son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmimizde 2020 biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler üzerinde de ayrıca çalışma kararlılığındayız." diye konuştu.

"Büyük projelere birlikte imza attık"

Enerji alanındaki yatırımlar başta olmak üzere, Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımlarının bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere birlikte imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik önemi haiz Güney Gaz Koridorunu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir. Bu kapsamda, Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimini hayata geçirdik. Demir İpek Yolu güzergahının da parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan ihracat trenlerimiz, Rusya ve Çin'e sefer düzenliyorlar. Marmaray'la Avrupa'ya bağlayarak ticari potansiyelini artırdığımız bu tren hattının daha etkin çalışması için görüş alışverişinde bulunduk."

Garibashvili ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere, terör konusundaki mutabakatları da ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzumuzu bu vesileyle tekrarlamak isterim. Komşumuzun Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Garibashvili ile bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel iş birliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la üçlü iş birliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında özellikle de Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız. Bu yıl içerisinde de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Dışişleri Bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlılığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı bir şekilde, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız."

Erdoğan, yapılan görüşmelerin Türkiye ve Gürcistan için hayırlara vesile olmasını diledi.

Gürcistan Başbakanı Garibashvili: Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan aynı kaderi paylaşıyor 

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, konuşmasında, Gürcistan için Türkiye'nin çok önemli bir dost ve stratejik ortak olduğunu belirterek, "(Erdoğan'a) Uzun yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için 1 numaralı stratejik partner ve ticari partner olduğu konusundaki düşüncelerinize tamamen katılıyorum." dedi.

İki ülke arasında Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars ve Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi ortak projeler bulunduğuna vurgu yapan Garibashvili, "Bugünkü görüşmenin çok verimli geçtiğini ve iki ülkenin gündeminde yer alan güncel konuları ele aldığımızı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Garibashvili, uluslararası platformlarda Gürcistan'a verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye olarak tüm format ve düzeylerde Gürcistan'ın egemenliğini desteklediğiniz, desteğinizi esirgemediğiniz için ayrıca Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğini desteklediğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Başbakan Garibashvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin toplanması ile ilgili görüşlerine katıldığını ve bir sonraki görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı kaderi paylaştığına dikkati çeken Garibashvili, bu kaderin güçlü bağlarının olmasının, güzel iş birliği ve dostluğunun ise takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Garibashvili, "Ortak gayretlerimizle ikili, üçlü ve çok taraflı formatları geliştirebilmemiz için güzel temellerin bulunduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bölgesel konuları da ele aldıklarını aktaran Garibashvili, "Ülkemizdeki mevcut durumu ve işgal altındaki topraklar ile ilgili düşüncelerimizi aktardım. Tabi ki barışın hiçbir alternatifi bulunmamaktadır. Tüm çatışmalar kesinlikle barışçıl yollarla çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Garibashvili, bu iyimser yaklaşım ile sözlerini bitirmek istediğini belirterek, ortak güzel projeler yapılacağına inançlarının tam olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tiflis'te görmeyi dilediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili onuruna yemek verdi

Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek basına kapalı gerçekleşti.

#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili #Gürcistan #Azerbaycan #Türkiye
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