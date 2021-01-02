Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne giriş yaptığı an
Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne giren Cumhurbaşkanı Erdoğan tekbir sesleriyle karşılandı.
TÜRKİYE 02.01.2021, 16:48 02.01.2021, 17:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan oluştu.
Cemaatten bazıları ayağa kalkıp Erdoğan'ı karşılamak istedi, bu sırada 'ayağa kalkmayın' uyarıları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi.
O anlar kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda ilerleyerek namaz kılacağı yere oturdu.
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Ocak 2021
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|15
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Ankaragücü
|15
|15
|18. Gençlerbirliği
|14
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Tottenham
|16
|29
|4. Leicester City
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|15
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Real Betis
|17
|20
|10. Cádiz
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|16
|18
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Elche
|14
|16
|17. Eibar
|16
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12