Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğum Gününe Özel Klip Hazırladılar

67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Onikişubat gençlik kolları bir doğum günü klibi hazırlandı. Klipte Kahramanmaraşlı vatandaşlar ve esnaflar Erdoğan’a olan sevgisini anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar.