Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
TÜRKİYE 21.12.2020, 12:26 21.12.2020, 12:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde fenalaştı.
Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu.
Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Korumalarından biri Oktay’ın yanına gelerek, durumunu kontrol eder etmez, ambulans istedi.
Hemen ambulansa alınan Oktay hastaneye kaldırıldı. Fuat Oktay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
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