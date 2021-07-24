Damda çay keyfi kabusa dönüştü!

Gaziantep'te husumetli iki komşu aile arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada çevreye saçılan saçmalar, evinin damında çay içen komşuları Adil Ateş'e isabet etti. Ateş, karnından ve omzundan yaralandı.

Yaşanan olay sonrası konuşan Ateş, bir gün öncesinde iki ailenin kavgasında aracı olmaya çalıştığını söyleyip, "Kendi evimizin damında rahatça oturamayacaksak nerede oturacağız?" diyerek isyan etti.

Polis ekiplerinin ise tekrardan kavga yaşanmaması için olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan olayda aralarında husumet olan iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga esnasında bir kişi komşusunun evine pompalı tüfekle ateş açtı.

DAMDA ÇAY İÇİYORDU, KARININDAN VE OMZUNDAN YARALANDI

Açılan ateş sonucu dağılan saçmalardan ikisi evinin damında ailesiyle birlikte çay içen Adil Ateş'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnına ve omzuna saçma isabet eden Ateş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ MAHALLEDE NÖBET TUTUYOR

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Hastanede vücuduna isabet eden saçmalar çıkarılan Ateş, tedavinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerinin iki aile arasında tekrardan kavga yaşanmaması için olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

YARALANAN ADAM KOMŞULARINA SİTEM ETTİ

Kavganın bir anda çıktığı belirten Adil Ateş, yaşadıklarını anlattı. Damda çay içtiği sırada vücuduna saçmaların isabet ettiğini aktaran Ateş, "Yani bayram günü olmaması gereken şeyler. Bu saçmalar çocuğuma da gelebilirdi. Komşularımın çocuklarının yüzüne falan da isabet edebilirdi. Bunun sorumlusu kim? Bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Kendi evimizin damında rahatça oturamayacaksak nerede oturacağız. Çay içtiğim esnada bir anda kıyamet koptu. Mermiler sıkılmaya başladı. Bende o ara çocuklarımı toparlayayım derken 2 saçma bana geldi. Vücuduma isabet edince kan gelmeye başladı. Hafif bir yanma hissettim. Hastanede saçmalar çıkarttılar. Ne olduysa her şey bir anda oldu" ifadelerini kullandı.

''DÜN DE KAVGA ETTİLER, BEN ARACI OLMAYA ÇALIŞTIM''

2 komşu aile arasında husumet olduğunu sözlerine ekleyen Ateş, "Dün de kavga ettiler. Ben aracı olmaya çalıştım. Bayram günü böyle şeyler olmaması gerektiğini söyledim. Hiç kimse bayram günü komşusu kavga etsin istemez. Olan bize oldu ama inşallah bundan sonra bir şey yaşanmaz. Sağlık durumum çok şükür biraz daha iyi ama ağrım var" dedi.