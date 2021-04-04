Darbe imalı bildiriye soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 103 amiralin bildirisiyle ilgili soruşturma başlattı.
TÜRKİYE 04.04.2021, 11:13
Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.
Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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