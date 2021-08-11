Datça'da korkutan deprem!

AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 11.08.2021, 13:42 11.08.2021, 14:12
Datça'da korkutan deprem!

AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi, peşi sıra depremlerle sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan verilere göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 4.03 km olarak açıklarken saat 13.24'te gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem, Datça'nın merkezi yanı sıra birçok köyünden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi tarafından da Datça'da gerçekleşen depreme ilişkin bilgi notu paylaşıldı.

Kandilli, depremin şiddetini 4.3 olarak duyururken 7.9 km derinlikte olduğunu aktardı.

#AFAD #Datça #Deprem #AksuTV #AksuTVHaber
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