Datça'da korkutan deprem!
AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi, peşi sıra depremlerle sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan verilere göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 4.03 km olarak açıklarken saat 13.24'te gerçekleştiğini bildirdi.
Deprem, Datça'nın merkezi yanı sıra birçok köyünden de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 46.42 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 11.08.2021, 13:24:44 TSİ
Enlem : 36.3248 N
Boylam : 27.0991 E
Derinlik : 4.03 km
Detay : https://t.co/jkc0pu8L6b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi tarafından da Datça'da gerçekleşen depreme ilişkin bilgi notu paylaşıldı.
Kandilli, depremin şiddetini 4.3 olarak duyururken 7.9 km derinlikte olduğunu aktardı.
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