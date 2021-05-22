Dehşete düşüren intihar! Boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı

Antalya'nın Muratpaşa Sedir Mahallesi Zambak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında bulunan evden çıkan dumanı gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla birlikte yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Evdeki yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, yangının çıktığı yerde Selçuk Teker'in cansız bedeniyle karşılaştı.

İNTİHAR METODU KAN DONDURDU

Teker'in ölmeden önce boğazına kablo bağladığı ve daha sonra yanıcı bir madde ile kendini yakarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Polis, Teker'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.