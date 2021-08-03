Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.
TÜRKİYE 03.08.2021, 15:25
Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi.
Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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