Denizli'de tomruk yüklü kamyon alev alev yandı
Seyir halindeki tomruk yüklü kamyonun arka lastiğinde dumanlar çıkmasıyla yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinden yüklediği tomrukları Denizli'ye götüren Bayram Erşafak yönetimindeki 20 K 7099 plakalı kamyonun arka lastiğinden dumanlar çıkmaya başladı.
Bunun üzerine trafikte seyreden diğer araç sürücüleri Erşafak'ı uyardı.
Beylerbeyi yakınlarında Erşafak'ın park ettiği kamyonun lastiğinin alev almasıyla başlayan yangın, aracın üzerindeki tomruklara da sıçradı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de bölgede önlem aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI
İş makinesiyle kamyonun üzerindeki tomruklar boşaltılarak soğutma çalışması yapıldı.
Yangını söndürme çalışmaları sebebi ile karayolunda tek şeritten ulaşım sağlandı.
Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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