Destici Rize’de partisinin il kongresine katılım sağladı!

Destici, her yaz orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirterek, son olarak Marmaris'teki yangının failinin, ormanı yaktığını itiraf ettiğini anımsattı ve ailesine kızarak orman yakmanın kendisine inandırıcı gelmediğini ifade etti.

Ailesine kızarak orman yakmanın kendisine inandırıcı gelmediğini ifade eden Desteci, "Bu işin arkası iyice araştırılmalı çünkü Türkiye'de orman yangınlarının pek çoğu ya PKK tarafından yapılmıştır ya Yunanistan tarafından yapılmıştır ya da başka Türkiye düşmanları tarafından yapılmıştır. Onun için bu işin arkası iyice araştırılmalıdır. Bu işin arkasında hangi güç varsa ortaya çıkarılmalı ve cevabı en ağır şekilde verilmelidir." diye konuştu.

Destici, orman yangınlarıyla ilgili cezaların caydırıcı olması gerektiğini dile getirerek, sahada çalışan, destek veren herkese teşekkür etti.