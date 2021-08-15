Devrilen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İnegöl'ün kırsal Özlüce Mahallesi'nde İmdat (41) ve Özlem K. (35) çiftinin çocuğu 3 yaşındaki Kumsal, evlerinin bahçesinde oynamaya başladı. Oynadığı sırada bahçedeki ahşap ayakkabı dolabına dokundu. Yerinden oynayan dolap, çocuğun üzerine devrildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dolabın altından annesi tarafından kurtarılan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kumsal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ölümü duyan ailesi, gözyaşları döktü. Cansız bedeni savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.