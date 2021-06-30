Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı, sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır`ın Kayapınar ilçesi salı pazarında meydana gelen olayda, pazarcılar ve kıraathane işletmecileri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

15 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

POLİS, OLAY YERİ VE HASTANE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURDU

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, olay yeri ve hastane çevresine güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü.