Doğu Ekspresi'nin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Kars'ta, Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 02.08.2021, 10:03
Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treni, Alparslan Mahallesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi‘nin kesiştiği hemzemin geçitte Nurettin Artuğel'e çarptı.
Artuğel, trenin altında yaklaşık 150 metre sürüklendi.
Kaza üzerine, olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Artuğel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Artuğel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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