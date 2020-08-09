Dolunayda muhteşem gösteri!
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan, bireysel sporda farkındalık oluşturmak için dolunayda jimnastik gösterisi yaptı.
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan, bireysel sporda farkındalık oluşturmak için dolunayda jimnastik gösterisi yaptı.
Akdoğan, yeni tip koronavirüsün en önemli tedbirlerinden olan mesafe kuralına dikkati çekebilmek ve bireysel sporlarda farkındalık oluşturmak için kendi tasarladığı platformda, dolunay altında 10 dakikalık bir gösteri sundu.
Yaptığı açıklamada sporun insan hayatındaki önemine değinen Akdoğan, hem antrenör hem de hakem olarak sporu sevdirmeye çalıştığını anlattı.
Akdoğan, "Hem sağlıklı yaşam hem de hareketlilik için böyle bir gösteri yapmak istedik. Sağlık için spor yapmalıyız, sağlıklı yaşam için spora herkesi yönlendirmeye çalışıyoruz. Sağlık için mesafeye dikkat ederek bireysel spor yapmamız gerekiyor. İlk kez dolunay önünde bir gösteri yapma fikrini düşündük ve bugün hayata geçiriyoruz. Bu gösteriyle birlikte belki de daha çok farkındalık oluşturabileceğiz." diye konuştu.
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