Domuz bağıyla bağlayıp günlerce banyoda tutmuş

Annesine işkence edip kendisini tehdit eden babasını öldüren Haydar Mert K. duruşmada "Ne zaman görüşsek sonu ya hastanede ya karakolda bitiyordu. Ben o gün ona onunla bir daha görüşmeyeceğimi söylemeye gidiyordum. Bana 'O. çocuğu' dedi" ifadelerini kullandı. Annesi ise ölen kocasının kendisini domuz bağıyla bağlayıp günlerce banyoda tuttuğunu, çekiçle dişlerini kırdığını anlattı.

TÜRKİYE 02.04.2021, 15:09
Domuz bağıyla bağlayıp günlerce banyoda tutmuş

İstanbul Bakırköy'de kendisine ve annesine çocukluk döneminde işkence eden ve cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerde bulunan biyolojik babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren Haydar Mert K.'nın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Haydar Mert K. ile sanığın annesi tanık Songül Çapan ve avukatı hazır bulundu.

"HER GÖRÜŞMENİN SONU YA HASTANEDE YA KARAKOLDA BİTİYORDU"

Duruşmada savunma yapan sanık, maktulün yalnızca biyolojik babası olduğunu ve hiçbir desteğini görmediğini söyleyerek "Anneme ve bize yıllarca işkence etti. Cezaevinden bize tehdit mektupları gönderdi. Hapisten çıktıktan sonra da şiddet ve tacizlerine devam etti. Annemin dişlerini kırdı. Kardeşimi defalarca darp etti. Bu sebeple sürekli adres değiştiriyorduk. Hayatı paramparçaydı bizim hayatımızı da paramparça yaptı. Ne zaman görüşsek sonu ya hastanede ya da karakolda bitiyordu" dedi.

"ONUNLA GÖRÜŞMEYECEĞİMİ SÖYLEMEYE GİDİYORDUM"

Babasının cezaevinden çıktıktan sonra dükkan açacağını söylediğini anlatan sanık "Benden yardım istiyordu. Kıyafetlerini yıkamam için bana getiriyordu. Ancak dükkanda cezaevindeki arkadaşlarıyla uyuşturucu içtiğini görünce kendisinden uzaklaştım. Bana anneme eşime ve çocuğuma bir şeyler yapacağından bahisle tehditler savuruyordu. Dediğini yapan biri olduğu için de korkuyordum. Tehditler yüzünden eşim ve kızımı alıp annemin evine yerleştik. Olaydan önceki gece taciz mesajı yolladı. 'Sabah 8'de dükkanın orada olacaksın' diyordu. Korktuğum için önce kendi evime giderek babamın emanet verdiği eşyalarını topladım. Bunların içinde silah da vardı. Dükkana gittiğimde maktul bana küfür etmeye başladı '. çocuğu' dedi. Ben de silahı alarak hedef gözetmeksizin sıktım. Silahı Halıcıoğlu köprüsünden aşağı atarak polise teslim oldum. Babam çocukluğum da sol gözüme vurarak görme kaybı yaşamama neden olmuştur. Ben o gün ona onunla bir daha görüşmeyeceğimi söylemeye gidiyordum. İletişimi kesmek için eşyalarını götürüyordum" şeklinde savunma yaptı.

"DOMUZ BAĞIYLA BAĞLAYIP 13 GÜN BOYUNCA BANYODA TUTTU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Songül Çapan ise "Sürekli şiddet uyguluyordu. Sosyopat bir kişilikti, işkenceyi çok severdi. Beni domuz bağıyla bağlayıp 13 gün boyunca banyoda kilitli tuttu. Çekiçle dişlerimi kırdı. Penseyle etlerimi sıkıştırdı. Hırsızlık yaptığı evlerdeki kadınlara tecavüz ettiğini duydum. Sürekli içeri girip çıkardı. Hapisten hiç çıkamasın diye dua ederdim. Olaydan önceki gece Mert'e mesajlar gönderdi, arayıp durdu. Ben oğluma 'görmezden gel' dedim. Çocuğum ağladı. Hazırlandığını görseydim kapıyı kilitlerdim, izin vermezdim gitmesine. Ama ben uyuyakalmışım o da gitmiş. Oğlum aslında dört kişinin canını kurtardı. Adalet varsa işlemesini istiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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