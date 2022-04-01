Drift yapan gence 20 bin 234 lira ceza
Antalya’nın Manavgat ilçesinde drift yaptığı sırada polisi görüp kaçmaya başlayan sürücü, izini kaybettirmesine rağmen cezadan kurtulamadı.
30 Mart Çarşamba günü Mehmet Akif Caddesi ile Aşık Veysel Caddesinin kesiştiği döner kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü, polisi görünce kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonunda izini kaybettiren aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşıldı.
Trafik ekipleri, Trafik Denetleme Büro Amirliğine davet ettiği araç sürücüsü ve araç sahibine ceza yazdı.
Araç sürücüsüne drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, dur ihtarına uymamak, makas atmak ve sigortasız araç kullanmaktan 16 bin 569, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye aracını kullandırmaktan 3 bin 674 olmak üzere toplam 20 bin 234 TL para cezası uygulandı.
Drift yaptığı belirlenen bir başka kişiye ise, drift yapmak suçundan 9 bin 125 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 2 aylığına el konuldu.
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