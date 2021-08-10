Düğün konvoyunun önünü trenle keserek bahşiş aldılar

Özalp ilçesinde raylardan karşı tarafa geçmek isteyen çiftin düğün konvoyu, gelen trenin geçişini beklemeye başladı. Bu sırada makinist, konvoyu fark edince araçların önünde durdu.

BAHŞİŞ ALDIKTAN SONRA TRENE BİNİP DEVAM ETTİLER

Düğün sahipleri, trenin durmasıyla şaşkınlık yaşarken, personel bahşiş almak için durduklarını söyledi. Düğün sahiplerinden bahşiş alan görevliler, daha sonra yollarına devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.