Dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Balıkçılar Çarşısı’nda bulunan restoranın eski kiracısı Doğan T., bir grup arkadaşıyla dükkanın sahibi Cengiz Y.'nin restoranına gitti.

Aralarında husumet olan iki kişi, tartışmaya başladı. Kısa süre içinde alevlenen tartışma yerini silahlı çatışmaya bıraktı.

Eski kiracı kanlar içinde yere yığıldı

Silahların konuştuğu kavgada kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kiracı hastaneye kaldırıldı

Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan Doğan T.’yi hastaneye kaldırdı.

Dükkan sahibi gözaltına alınırken kiracı hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken eski kiracısını öldüren Cengiz Y. ise olay yerinde gözaltına alındı.