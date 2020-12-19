"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarptı!
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı. Ayağı kırılan polis memuru hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
TÜRKİYE 19.12.2020, 00:40
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kontrol noktasında görevli ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Hamdi B'nin kullandığı otomobil, polis memuru Turgut Abay'a çarparak kaçtı.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Abay'ın ayağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü Hamdi B. ile araçta bulunan şüpheli, aracı Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne bırakarak kaçtı.
Sürücü ve yanındaki zanlı kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
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