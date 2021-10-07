Düzce'de sahibi ölen köpek, mezar başında bekledi

Dün Düzce'deki Konuralp Mahallesi’nde bulunan siteye kargo bırakmak için giren Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı.

Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü.

Ardından gelen asansör kabini de Ceylan'ın üzerine indi. Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi.

CENAZESİNDE YAŞANANLAR DUYGULANDIRDI

Ceylan’ın cenazesi, Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde toprağa verildi. Ceylan'ın cenazesi sırasında duygulandıran görüntüler ortaya çıktı.

KÖPEĞİ DE MEZARLIĞA GELDİ

Arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen ve iyilik timsali olarak gösterilen Ceylan'ın cenazesi sırasında her sabah işine giderken yemek verdiği 'Yoldaş' isimli sokak köpeği de mezarlığa geldi.

MEZARI BAŞINDAN AYRILMADI

Köpek, Ceylan'ın mezarı başından ayrılmadı. Durumu bilen vatandaşlar, köpeği dakikalarca sevdi.

EŞİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Öte yandan Ümit Ceylan'ın eşi Gülhan Ceylan’ın, kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.