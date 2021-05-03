Edebiyat'ın başketinden iki yeni kitap

Genel olarak şiir, öykü ve deneme ağırlık eserler veren şair ve yazarların şehri olarak bilinen Kahramanmaraş’ta, edebiyatın diğer alanlarında eserlerin yayımlanması oldukça önem arz ediyor. Unesco Yaratıcı Şehirler Ağına Edebiyat alanında başvuru hazırlığında olan Kahramanmaraş’ta, edebiyatın farklı alanlarında eserler verilmesinin önemi biliniyor.

Yakın dönemde Kahramanmaraş’ta yazarlık akademisi ve yayın danışmanlık hizmeti vermeye başlayan Mavi Düşünce Akademi ve Yediveren Yayınları işbirliğiyle Kahramanmaraşlı yazarların eserleri ulusal yayın ağına dahil olmaya devam ediyor.

Son olarak bu hafta Kahramanmaraşlı Yazar Süreyya Üdürgücü’nün çocuk öykü kitapları olan OH-X ve ÖF-X adlı iki kitabı yayımlandı. Macera, bilim kurgu, ve değerler eğitimini ustaca birleştirmiş olan yazarın bu iki kıymetli kitabı Yediveren Çocuk Markası ile yayımlandı. Türkiye’nin tüm seçkin kitapçılarında, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan gibi başka ülkelerde de satışının yapılacağı bildirildi.

Kitapların yayın yönetmenliğini üstlenen Tarihçi Yazar Mehmet IŞIK, yaptığımız görüşmede “ Oh-x ve Öf-x adlı bu iki kitabı çocuklarımıza muhakkak okutalım. Özellikle pandemi döneminde ve kapanma sürecinde evde kalmak zorunda kalan öğrencilerimize, çocuklarımıza ilginç önerileri olan bu kitapların hem çocuklarımızın hayal dünyasını geliştireceğine hem de onlara bu kapanma sürecini nasıl geçireceklerine dair akıllıca öneriler sunacağına inanıyorum.” dedi. Yazar Mehmet IŞIK “ Mavi Düşünce Akademi olarak güzel işler yapmaya, şehrimizin kültürüne, sanatına, tarihine ve edebiyatına hizmet etmeye devam edeceğiz. Edebiyatın Başkentinden yeni yazarların Yediveren Yayınları gücüyle ulusal bir yayın ağına dahil olmalarına vesile olmak benim için mutluluk verici.” diyerek sözlerini tamamladı.

Oh-x ve Öf-x adlı kitapları tüm kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Yazarın sosyal medya üzerinden de imzalı kitaplara ulaşabilirsiniz.