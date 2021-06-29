Eğitim uçağı bahçeye zorunlu iniş yaptı

Cesna 172 tip eğitim uçağı, iniş için Yunuseli Havalimanı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen sebeple arızalandı. Pilotlar, Çeltik Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı.

İki pilotun sağlık durumu iyi

Uçakta hasar meydana gelirken iki pilot hafif yaralı şekilde uçaktan çıkarıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve AFAD personeli sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.